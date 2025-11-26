محافظ المنيا يستمع لمواطني عزبة شاهين حي غرب ويوجه بحلول فورية للشكاوى

عقب جولته الميدانية بشوارع عزبة شاهين بحى غرب مدينة المنيا، التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمجموعة من المواطنين، حيث استمع إلى مطالبهم خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المباشرة والتفاعل السريع مع قضايا المواطنين.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عددًا من الطلبات والشكاوى، من بينها التضرر من اكشاك مخالفة بالحى، وطلب إحدى السيدات السماح لها بالوقوف بـ”فترينة” داخل الموقف الجديد، إلى جانب التضرر من تراكم القمامة وما ترتب عليه من انتشار الكلاب الضالة في الحي.

كما شهد اللقاء صرف مساعدات مادية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية، إلى جانب مساعدة إحدى السيدات فى اقامة مشروع صغير، وصرف إعانات مالية لعدة أشهر لعدد من الحالات المستحقة.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل شكوى، مع متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعامل مع مطالب المواطنين يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.