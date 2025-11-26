لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بنات

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بنات بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء جناح إضافي وتطوير شامل للمبنى القائم، بتمويل من البنك الأهلي المصري وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، في إطار دعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب، مشيدًا بالشراكة الفعالة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ودورهما الواضح في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون بينها وبين الأجهزة التنفيذية أسهم في إحداث نقلة نوعية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم، مضيفًا أن المنيا تعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، أعرب صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تقديره لدعم المحافظ المستمر لقطاع التعليم، وحرصه على تطوير البيئة المدرسية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

من جانبها، أكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم ملف التعليم في صعيد مصر يأتي في إطار دور البنك كشريك استراتيجي في دعم المبادرات التنموية، موضحة أن أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية شملت تجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمعدات الأساسية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة لضمان بيئة تعليمية مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كامل يضم فصولًا ومعامل لاستيعاب أعداد أكبر من الطالبات.

وأضافت أن البنك الأهلي مستمر في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة في صعيد مصر، وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية.