13.5 ألف طالب يستفيدون من خدمات التكافل بجامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات الداعمة لمسار الجامعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي والريادة المؤسسية.



واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة للدكتور حسام شوقي لصدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، كما هنّأ الدكتور إيهاب رفعت لتوليه عمادة كلية الطب.



كما هنأ الدكتور عصام فرحات أعضاء مجلس الجامعة بالانتهاء من أعمال التطوير الشامل للإسكان الفندقي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مستوى الإقامة الجامعية والسكن الفندقي بجامعة المنيا، التي باتت تمتلك ثلاثة منشآت فندقية متكاملة، إضافة إلى مسرح ملحق لاستضافة الفعاليات والأحداث والمؤتمرات لأول مرة داخل جامعة مصرية. وثمّن رئيس الجامعة جهود جميع المشاركين في هذا الإنجاز التاريخي، الذي أسهم في إعادة إحياء دور الوحدات ذات الطابع الخاص، وتعزيز الحركة الاقتصادية داخل الجامعة وفي مجتمع محافظة المنيا.

التكافل الطلابي

واستعرض المجلس تقريرًا مقدَّمًا من الدكتور مصطفى محمود بشأن خدمات التكافل الطلابي، موضحًا أن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق هذا العام بلغ 13.5 ألف طالب، وذلك لأول مرة في تاريخ الجامعة، إلى جانب تقديم خدمات طبية لنحو 9.5 ألف طالب من خلال الإدارة العامة للخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية. ويأتي ذلك مقارنة بالعام السابق الذي بلغ عدد المستفيدين فيه 9 آلاف طالب من خدمات التكافل، و7 آلاف طالب من الخدمات الطبية؛ بما يعكس التوسع الكبير في الخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها الجامعة، والتزامها المستمر بدعم طلابها وتوفير الرعاية اللازمة لضمان استمرارهم في مسارهم الأكاديمي دون معوقات