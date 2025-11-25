مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء كلية التجارة وإدارة الأعمال

وافق مجلس جامعة المنيا على إنشاء كلية للتجارة وإدارة الأعمال ككيان علمي جديد يخدم التخصصات الاقتصادية والإدارية الحديثة، ويستوعب الإقبال المتزايد على برامج الإدارة الرقمية، والأسواق المالية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات ، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتوسع في الكليات والبرامج الجديدة، وبناءً على الطلب المجتمعي الكبير واحتياجات إقليم المنيا .



ووجَّه رئيس الجامعة ، بسرعة الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والقدرات المؤسسية، واقتراح اعتماد اللوائح لبرامج أكاديمية جديدة ومتميزة بالكلية الجديدة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي، وتواكب الاتجاهات العالمية في مجالات الأعمال والتقنيات الحديثة.

مجلس الجامعة

كان مجلس جامعة المنيا قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات الداعمة لمسار الجامعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي والريادة المؤسسية.



واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة للدكتور حسام شوقي لصدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، كما هنّأ الدكتور إيهاب رفعت لتوليه عمادة كلية الطب.

كما هنأ الدكتور عصام فرحات أعضاء مجلس الجامعة بالانتهاء من أعمال التطوير الشامل للإسكان الفندقي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مستوى الإقامة الجامعية والسكن الفندقي بجامعة المنيا، التي باتت تمتلك ثلاثة منشآت فندقية متكاملة، إضافة إلى مسرح ملحق لاستضافة الفعاليات والأحداث والمؤتمرات لأول مرة داخل جامعة مصرية. وثمّن رئيس الجامعة جهود جميع المشاركين في هذا الإنجاز التاريخي، الذي أسهم في إعادة إحياء دور الوحدات ذات الطابع الخاص، وتعزيز الحركة الاقتصادية داخل الجامعة وفي مجتمع محافظة المنيا.