محافظ المنيا يتفقد شوارع منطقة شلبي ويوجه برفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات العامة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من شوارع منطقة “شلبي” بمدينة المنيا، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المحاور والشوارع الرئيسية، بهدف متابعة المرافق العامة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال جولته، وجّه المحافظ الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام المحال التجارية وعلى جانبي الشوارع، لما تمثله من عائق أمام حركة السيارات والمارة، بما يضمن سيولة الحركة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

مطالب الأهالي

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، والتي شملت تكثيف أعمال النظافة، والحد من استخدام مكبرات الصوت المزعجة من قبل بعض الباعة الجائلين، بالإضافة إلى شكاوى من تراكم المياه الجوفية بعدد من المناطق. ووجّه المحافظ بالتعامل الفوري مع تلك المشكلات، حيث أصدر تعليماته لفرق الطوارئ بشفط وكسح المياه المتراكمة، بما يضمن بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض تُعرف باسم “حديقة الفيروز” على مساحة حوالى 1000 متر مربع ، موجهاً بدراسة أفضل سبل استغلالها بما يخدم سكان المنطقة، مع إتاحة الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين بشأن الاستخدام الأمثل لهذه المساحة.

