ديسمبر المقبل.. إطلاق الدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح

عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا موسع تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر المقبل، تحت شعار «المنيا فيها مسرح» وذلك ضمن فعاليات المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025 .

وشهد المؤتمر، استعراض أبرز الفعاليات والعروض الفنية والورش التدريبية التي ستستضيفها محافظة المنيا، بمشاركة أكثر من 200 فنان من 9 دول .

وخلال كلمته، وجّه الفنان حمزة العيلي، الرئيس الشرفي للمهرجان، الشكر للواء عماد كدواني على دعمه الكامل لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق بعروس الصعيد، مؤكداً فخره بانتمائه لمحافظة المنيا، وأن المهرجان بات هذا العام احتفالية دولية على خريطة المهرجانات المصرية.

كما أكد المخرج كيرو صابر، مؤسس ورئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة تمثل نقلة نوعية تعكس إيمان الشباب بقيمة المسرح وقدرته على بناء الوعي وصناعة الأمل.

