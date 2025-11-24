محافظ المنيا: رفع كفاءة وصيانة 35 مدرسة بسمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة 35 مدرسة بمركز سمالوط، في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة التعليمية، وذلك بالتعاون بين الإدارات التعليمية والمجتمع المدني، دعمًا لخطة الدولة لتطوير المنشآت التعليمية وتوفير مناخ دراسي آمن ومناسب للطلاب.

وشملت الأعمال تنفيذ دهانات لـ255 فصلًا داخل المدارس، إلى جانب إصلاح ودهان 110 مقاعد دراسية، وصيانة ودهان أبواب الفصول، بما يساهم في تحسين المظهر الجمالي للمدارس وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين.

كما تضمنت الجهود بناء وتشطيب سور لمدرستين ضمن خطة رفع الكفاءة، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية الفعّالة.

وأكد المحافظ أن المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم العملية التعليمية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية تطوير المدارس الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة.