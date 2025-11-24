فحص نظر 500 ألف طفل ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بمدارس المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف صحة المواطنين، وعلى رأسها صحة الأطفال داخل المدارس باعتبارهم جيل المستقبل.

وأشار إلى أن المبادرة تُنفذ ضمن “100 مليون صحة” تعكس التزام الدولة بالكشف المبكر عن أمراض العيون وحماية الطلاب من أي مشكلات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي أو جودة حياتهم.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن مديرية الصحة تمكنت حتى الآن من فحص نظر 565 ألفا و 392 طفلًا على مدار شهر بالتنسيق مع التربية والتعليم والصحة المدرسية، لافتاً إلى أن الفرق الطبية تعمل يوميًا داخل المدارس بكامل طاقتها وفق خطة شاملة تغطي جميع المراكز، مع المتابعة الدقيقة لحالات الطلاب لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة أسفرت عن إحالة 33 ألفا و 917 طفلًا لإجراء فحوصات متقدمة وتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن حالات الإحالة شملت ضعف النظر والحول وسقوط الجفن، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تنفيذ أعمال الفحص حتى تحقيق التغطية الكاملة لجميع طلاب المحافظة، حرصًا على تقديم خدمة صحية متكاملة لأبناء المنيا.