ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

يحرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، تتواصل أعمال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى مراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الطرق الداخلية وتعزيز السيولة المرورية وتوفير بيئة خدمية أفضل للمواطنين داخل الأحياء السكنية.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار رصف عدد من الشوارع الحيوية ، وذلك لرفع البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية وتحسين المظهر الجمالي

رصف وتطوير

تابعت الوحدة المحلية للمركز ما تم إنجازه من أعمال الرصف والتطوير بحي شرق وحي جنوب، حيث تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لاستلام الشوارع التي انتهت بها أعمال الرصف وتركيب الانترلوك. وشملت الأعمال تفريعات شارع العاشر من رمضان، وشارع الميزان، وتفريعات شارع الحرية، وطريق البحر، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

