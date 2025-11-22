فوز 493 حاجا.. محافظ المنيا يهنئ الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ–2026م، داعيًا لهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وطالبهم بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا بأن يحفظها الله ويزيدها أمنًا واستقرارًا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار المحافظ إلى أن القرعة التي أُجريت اليوم أسفرت عن فوز 493 حاجًا من أبناء المحافظة بفرصة أداء فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم رحلة موفقة وتوفيقًا في أداء المناسك.

وفي ذات السياق، أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة الفائزين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى المقرر لهم، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال الإجراءات الخاصة بالسفر.

⬅️ للاستعلام عن نتيجة القرعة يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml