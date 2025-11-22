ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتحرير 232 مخالفة متنوعة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين في السلع المدعمة وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، مشدداً على مواصلة الجهود لضمان جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في حفظ أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 232 مخالفة تموينية. ففي إطار مواجهة الغش التجاري، تمكنت الحملات من ضبط مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص، يستغل علامة تجارية غير مسجلة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة 200 كرتونة منظفات بإجمالي 4000 كيس سعة 600 مل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 161 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وغلق مخابز بدون عذر مسبق، إلى جانب مخالفات عدم توافر ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 57 محضرًا شملت ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها السكر والدقيق وزيت الطعام والأسمدة والملح والسجائر، فضلًا عن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مثل الكبدة والمصنعات الغذائية والمشروبات الغازية واللحوم، والتي تم التحفظ عليها. كما ضبطت الحملات حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، إلى جانب رصد مخالفات لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يخص قطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، أبرزها ضبط محطة وقود تلاعبت في 646 ألف لتر سولار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى محاضر تشغيل محطات بدون ترخيص ومصادرة كميات من المواد البترولية.

كما تمكنت الحملات من تحرير 3 محاضر في مجال حماية السلع المدعمة، تضمنت ضبط 6 شكائر سماد مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط بدالين تموينيين لتجميع سلع والتصرف فيها بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.