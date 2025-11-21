القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا في اتجاه محافظة أسيوط ،تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها صرحت جهات التحقيق، بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بعد قيام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي.