مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما اصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه أسيوط المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين .



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.