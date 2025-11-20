مدبولي: تدشين مناطق صناعية جديدة منها مصنعين بالمنيا والفيوم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مناطق صناعية جديدة يتم تدشينها منها مصنعين هما الغزل والنسيج في المنيا والفيوم أي في الصعيد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من منطقة صناعية في الصعيد، وأن المصنع يبحث عن مكان لبيع المنتجات الخاصة به، ويكون قريب من الموانئ.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي السريع، والموانئ التي تتم تتكون من أجل نقل المنتجات لأقرب منفذ من أجل التصدير، وأن كل ما يتم يخدم على البنية الأساسية في الصعيد.

وكشف أن حجم ما يتم تداوله في ميناء العريش يعتبر كبير جدا عما كان في الماضي، وأنه مع المرحلة الجديدة من الميناء سنرى هذه المنطقة في مكان مختلف، وأن العمل يتم لما يرغب فيه القطاع الخاص.

وأشار إلى أن كل مصنع يبحث عن المنطقة التي يتمكن من خلالها أن يصنع ويقوم بالكسب.