إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

شهد الطريق الأوسطى بمدينة المنيا الجديدة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب المركبة في منتصف الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص كانت محملة بعدد من العمال في طريقهم إلى أعمالهم اليومية، وبالفحص الأولي، تم التأكد من وقوع إصابات عديدة بين مستقلي السيارة، تم نقلهم إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة تراوحت بين كسور مضاعفة في اليدين والساقين، وكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تعرضت لاشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، حيث جرى وضع بعض الحالات تحت الملاحظة المستمرة لحين استقرار وضعهم الصحي، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

