"التثقيف الصحي" تستهدف أكثر من 83 ألف مستفيد خلال أكتوبر بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الجهود التوعوية التي تنفذها مديرية الصحة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي بين المواطنين، ضمن منظومة العمل التنموي التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، موضحاً أن المنيا مستمرة في دعم جميع المبادرات الصحية الهادفة إلى تعزيز الوقاية وبناء مجتمع واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.

واعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة التثقيف الصحي حققت خلال شهر أكتوبر طفرة نوعية في حجم الأنشطة وعدد المستفيدين، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 83,740 مواطنًا من مختلف الفئات.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء من خلال تنفيذ برامج توعوية متنوعة شملت: 4,378 ندوة داخلية، و1,589 جلسة مشورة عامة، و910 ندوات خارجية، و150 لقاءً جماهيريًا، مؤكدًا استمرار المديرية في تعزيز جهود التثقيف الصحي وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.