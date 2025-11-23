جامعة المنيا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف يسيئ لسمعتنا

أصدرت جامعة المنيا، بيانا رداً على ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتهام خريجه لاحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعه.

وقالت الجامعه في البيان ان الجامعة تتابع ببالغ الأسف ما تم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تشهيراً باسم الجامعة ومنسوبيها، استنادا إلى مزاعم شخصية تروج لها إحدى الخريجات.

وإذ تؤكد الجامعة التزامها الراسخ بقيمها وأعرافها الجامعية، فإنها تشدد على أنها لا تتوانى ابدا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفة مثبَتة لأحكام القانون أو لميثاق القيم والاعراف الجامعية.

وفيما يخص الواقعة المتداولة، تؤكد الجامعة أنها لا تملك أي سجلات أو معلومات رسمية عنها، لا سيما وأنها تخص خريجة وليست طالبة منتظمة بالجامعة، مما يجعل من الصعب التحقق من سياقها أو تفاصيلها المزعومة، ومع التأكيد على أن الواقعة غير مثبتة، فإن الجامعة تشدد على انها ستتحرك فوراً وبكل حزم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة ما تم ادعاؤه من حدوث تجاوز خلال فترة دراسة الخريجة بالجامعة من سنوات.

هذا وتناشد الجامعة جميع منصات ووسائل التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤوليتها الاخلاقية وتجنب نشر أو إعادة تداول محتوى غير موثق يسيء إلى مؤسسة وطنية أكاديمية عريقة تفخر بتاريخها الممتد لأكثر من خمسين عامًا، وبإسهاماتها في خدمة التعليم والمجتمع.

وتحتفظ الجامعة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جهة أو منصة تتعمد الإساءة إلى اسمها أو منسوبيها، أو تنشر ادعاءات غير موثقة تمس سمعتها ومكانتها.

