حوادث

إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 18 شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالا على الطريق الصحراوي بالقرب من كمين الصفا.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 18 شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى المنيا لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.


وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري لتيسير الحركة المرورية مرة آخري، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

المنيا نقل المصابين حادث

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
