غدًا.. مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية عن مهرجان المنيا الدولي للمسرح

تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يُعقد غدًا الإثنين 24 نوفمبر، المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح، في الفترة من الساعة 6 إلى 8 مساءً، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

عروس االصعيد

ويهدف المؤتمر إلى استعراض تفاصيل المهرجان، الذي تتم فعالياته على أرض عروس الصعيد لدعم العروض المسرحية في محافظة المنيا وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين مختلف شرائح المجتمع، و ذلك ضمن فعاليات اختيار محافظة المنيا عاصمة الثقافة 2025.

وتأتي الدورة الحالية برعاية كل من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية – EUNIC،

