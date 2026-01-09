الصين: سنواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها وأمنها



أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية-الفنزويلية وهي لطالما حافظت على تواصل وتعاون جيدين مع كاراكاس.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : بكين ستواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها وأمنها القومي وحقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضافت الخارجية الصينية: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن في غزة ونعارض جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

وختمت الخارجية الصينية: نأمل أن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل فعال لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية واستعادة الاستقرار الإقليمي.