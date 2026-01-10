قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر طرح إسكان في 2026.. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
أكبر طرح إسكان في 2026.. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد حجز وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع ديارنا، والتي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الأحد 11 يناير 2026، وذلك للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة في الحجز وسداد جدية الحجز وفقا لاختياراتهم المسجلة على المنصة.

حجز وحدة سكنية

التخصيص سيتم إلكترونيا من خلال منصة مصر العقارية

والتخصيص سيتم إلكترونيا من خلال منصة مصر العقارية وبأسبقية الحجز مع إتاحة الدخول للمواطنين عبر الرابط الإلكتروني https://reservations.realestate.gov.eg/ar لاستكمال الإجراءات ومتابعة موقف الطلبات.

الجدول الزمني لتخصيص الوحدات السكنية

وإجراءات التخصيص ستتم وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يتم تخصيص وحدات ديارنا يومي 11 و12 يناير. 
ويتم تخصيص وحدات ظلال يومي 13 و14 يناير. 
كما يتم تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 18 و19 يناير. 
ويجري تخصيص وحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير. 
وأكدت أن جميع مراحل التخصيص تتم إلكترونيا دون تدخل بشري.

حجز وحدة سكنية

خطوات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

يستطيع المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان 2026 تنفيذ خطوات الحجز إلكترونيا من خلال الدخول على منصة مصر العقارية وإنشاء حساب شخصي جديد وتسجيل البيانات بدقة. 
ثم يتم تحميل كراسة الشروط بعد سداد قيمتها إلكترونيا واختيار الوحدة المناسبة من الخريطة التفاعلية. 

ويلي ذلك إدخال بيانات الزوج والزوجة وأرقام بطاقات الرقم القومي ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF والتي تشمل إثبات الدخل والإقامة. 

ويتم سداد مقدم جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ثم انتظار مراجعة الطلب ومتابعة نتيجة التخصيص وفقا لأسبقية الحجز.

كراسة شروط حجز شقق الاسكان

أتاحت وزارة الإسكان تحميل كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر بصيغة pdf من خلال منصة مصر العقارية وذلك للاطلاع على تفاصيل المساحات والأسعار وأنظمة السداد والمواعيد المحددة لكل مشروع.

شروط حجز وحدات الإسكان 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحجز حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم وأن يكون مصري الجنسية ولا يحق له أو لأسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة. 

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته. 

ويجب أن يتناسب الدخل الشهري مع الفئة المستهدفة سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار إلا بعد انقضاء المدة القانونية.

حجز وحدة سكنية

مزايا الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية


ومنصة مصر العقارية تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات حجز الوحدات السكنية حيث تتيح إتمام جميع خطوات التقديم والحجز والسداد إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. 


كما توفر المنصة إمكانية متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي وإشعارات فورية بقبول الحجز أو طلب استيفاء البيانات مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

موعد حجز وحدة سكنية وحدة سكنية وزارة الإسكان منصة مصر العقارية

بالصور

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

