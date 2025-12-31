القطامي: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بإمبابة بالتنسيق مع محافظة الجيزة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إنه تم اليوم تسليم 13 عقد شقه ل 13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة، من جراء انهيار منازلهم نتيجة حادث تسرب غاز، عقود شقق إيجار لمدة عام كامل للانتقال إليها، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتوفير سكن آمن ومستقر لهم.

وأوضح النائب أن عملية التسليم تمت بالتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة، وتحت إشراف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبحضور المهندس محمد مرعي سكرتير عام المحافظة، والمهندس أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة – إمبابة، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.



وأكد القطامي أن الدولة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المواطنين المتضررين، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية وحرصها على توفير بدائل سكنية مناسبة تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتحقق لهم الأمان الاجتماعي.



وأشار القطامى، أن تسليم العقود تم بحضور الأهالي المستفيدين، وسط حالة من الارتياح والتقدير للجهود المبذولة، مؤكدًا استمرار المتابعة البرلمانية حتى الانتهاء من معالجة آثار الحادث بشكل كامل.