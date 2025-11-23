تفاصيل.. إصابة 23 شخص في انقلاب سيارة على صحراوي الشرقي بالمنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لاصابة 23 شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالا على الطريق الصحراوي بالقرب من كمين الصفا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 23 شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية، وجاءت اسماء المصابين كالآتي:هاني. ج 40 سنة، يونان. ن 42 سنة، يوسف. ج 33 سنة، أحمد. د 25 سنة، رمضان. د 20 سنة، حليم. ا 38 سنة، مينا. ج 30 سنة، أحمد. ر 21 سنة، احمد. ع 30 سنة، جرجس. ن 28 سنة، فرج. ا 45 سنة، وهيب. و 27 سنة، سمير. ب 30 سنة، محمد. م 35 سنه ، مصطفي. م 15 سنة، مصطفي. ا23 سنة، محمد. ر17 سنة، يوسف. ر 17 سنة، حجاج. ا 24 سنة، بسخيرون. س 35 سنة، ميخائيل. ا 40 سنة، أبانوب. م 29 سنة، مروان. ح 29 سنة

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري لتيسير الحركة المرورية مرة آخري، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.