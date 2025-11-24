تحصين 167 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق المحافظة تقدّمًا كبيرًا في تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، حيث نجحت مديرية الطب البيطري في تحصين 167 ألفًا و73 رأس ماشية حتى الآن، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن الحملة تُنفذ في جميع مراكز وقرى المحافظة، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض السارية، بما يساهم في الوقاية من انتشار الأوبئة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني. وأكد استمرار تكثيف عمل الفرق البيطرية الميدانية لتغطية كامل التجمعات الزراعية والوحدات البيطرية.

وشدد المحافظ على ضرورة تعاون المربين والمزارعين مع الفرق البيطرية لضمان تحقيق المستهدف من الحملة، مشيرًا إلى أن حماية الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الريفي وتحقيق سلامة الغذاء للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار أعمال التحصين في مختلف المراكز، مع المتابعة الدقيقة للحالات المشتبه بها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق تغطية شاملة لقطعان الماشية بالمحافظة.