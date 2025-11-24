تنفيذي المنيا يناقش تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مدارس ومعهد أزهري ومحطات صرف صحي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يلتقي رئيس أنجولا ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستثمار المشترك
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بـ”هدية مصر للعالم” وبداية فصل جديد يُكتب في حاضر ومستقبل الوطن، مقدماً الشكر لكافة المسؤولين والجهات التي أسهمت في تجهيز احتفالية المتحف المصري الكبير بهذا الشكل المشرف الذي يليق بقيمة مصر وتاريخها.

وأكد المحافظ أن هذا الافتتاح يعكس رؤية  الرئيس السيسي نحو إعادة صياغة الهوية الثقافية والحضارية لمصر، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات الأثرية الضخمة، وفي مقدمتها مشروع المتحف الآتونى على ضفاف النيل بالمنيا، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الأثرية والسياحية الجارية على مستوى الجمهورية، وسيضع محافظة المنيا على خارطة السياحة العالمية فور افتتاحه.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، والعقيد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، والمجلس القومي للمرأة.

واستعرض المجلس التنفيذى استعدادات المحافظة لإجراء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 3 و4 ديسمبر، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة. وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمي فقط، بهدف إخراج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد اللواء كدوانى اهتمام محافظة المنيا بدعم المشروعات التنموية والاستثمارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، موضحاً أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التي تمتلكها المنيا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والتنمية بجميع المراكز.

وقدّم المحافظ التحية والشكر للواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، وفريق عمل جهاز أملاك الدولة على جهودهم المتميزة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والذي حققت فيه المنيا نسبة إنجاز بلغت 95%، لتأتي المحافظة في المركز الثاني على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الميداني الجاد والتنسيق المستمر بين جميع الإدارات المختصة.

وقدم المحافظ التهنئة للدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وهاني محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مؤكدًا أن رفع مستوى الأداء المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يمثلان أولوية قصوى. ووجههما بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية وتقييمهم وفق معايير تشمل جودة الخدمات، وكفاءة تنفيذ الخطط التنموية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير في الأداء التنفيذي.

كما وافق المجلس التنفيذي على تشكيل لجنة لتحديد مقابل خدمة معاينة المحاجر محل طلب المستثمرين، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1750 مترًا لإقامة معهد أزهري ابتدائي، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 525 مترًا لإقامة نقطة شرطة بحوض الجزيرة المرتفعة بأبوقرقاص البلد.

كما وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة محطات صرف صحي بقرى مركز ديرمواس (دلجا – محرم/بني سالم – الناصرية – الرحمانية). ووافق أيضًا على طلب أهالي عزبة الرزيقات بمركز بني مزار بإنشاء مدرسة تعليم أساسي، مع بدء إجراءات التخصيص وفق اللوائح المنظمة.

