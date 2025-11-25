قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
محافظات

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الإسكان الفندقي الجديد بالجامعة

محافظ المنيا ورئيس الجامعة بالاسكان الفندقي
محافظ المنيا ورئيس الجامعة بالاسكان الفندقي
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، مبنى الإسكان الفندقي الجديد داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين المحافظة والجامعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب وتحسين بيئة الإقامة داخل المدن الجامعية.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ ورئيس الجامعة على غرف الإقامة الفندقية وما تضمه من تجهيزات عالية المستوى، ومطعم الفندق، ومنطقة الاستقبال، وعدد من المرافق الخدمية، للتأكد من جاهزيتها وتوافقها مع معايير الجودة والإقامة الفندقية الحديثة.

وأكد اللواء كدواني أن الجامعة تشهد تطوير كبير يعكس دعم الدولة للمؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير بيئة مناسبة للطلاب، مشيدًا بمستوى التجهيزات والتشطيبات داخل المبنى، وبما يقدمه من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن الجامعية.

وأشار المحافظ إلى أن جامعة المنيا تمثل ركيزة أساسية في خدمة المجتمع المحلي، وأن أعمال التطوير بها تعكس تكاملاً حقيقياً بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم أبناء المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة فندق الجامعة ليعمل بطاقة 392 سريرًا وفق مواصفات فندقية من فئة الأربع نجوم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية — أحدهما للطلاب والآخر للطالبات — ليصبحا بمستوى فندقي يضم 240 غرفة وعددًا من الأجنحة بطاقة إجمالية 500 سرير، لترتفع القدرة الاستيعابية إلى 892 سريرًا.

وأضاف أن هذه التوسعات تأتي استجابة لاحتياجات الطلاب للإقامة الراقية، وفي إطار توجه الجامعة نحو توفير بيئة سكنية عالية الجودة تدعم خطتها للتحول إلى مقصد جاذب للطلاب الوافدين.

ورافق المحافظ ورئيس الجامعة خلال الجولة أعضاء مجلس الجامعة ونواب رئيس الجامعة : الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما شارك عمداء الكليات، والدكتور مدحت عثمان مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وممثلو الاستشاري العام للمشروع، ووكلاء كلية السياحة، ورؤساء الأقسام المشرفون على الفندق، وفريق الإدارة الهندسية، وأعضاء الشركة المنفذة.

المنيا إسكان فندقي الطلاب

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

عدي الدباغ

عدي الدباغ يلتحق بمنتخب فلسطين .. ويعود لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

منتخب فلسطين

مواعيد مباريات فلسطين في كأس العرب 2025

محمد مكي

محمد مكي : الدوري صعب .. والمنافسة في منطقة الهبوط تحتاج وقتًا للهروب

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

