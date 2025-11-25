محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الإسكان الفندقي الجديد بالجامعة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، مبنى الإسكان الفندقي الجديد داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين المحافظة والجامعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب وتحسين بيئة الإقامة داخل المدن الجامعية.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ ورئيس الجامعة على غرف الإقامة الفندقية وما تضمه من تجهيزات عالية المستوى، ومطعم الفندق، ومنطقة الاستقبال، وعدد من المرافق الخدمية، للتأكد من جاهزيتها وتوافقها مع معايير الجودة والإقامة الفندقية الحديثة.

وأكد اللواء كدواني أن الجامعة تشهد تطوير كبير يعكس دعم الدولة للمؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير بيئة مناسبة للطلاب، مشيدًا بمستوى التجهيزات والتشطيبات داخل المبنى، وبما يقدمه من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن الجامعية.

وأشار المحافظ إلى أن جامعة المنيا تمثل ركيزة أساسية في خدمة المجتمع المحلي، وأن أعمال التطوير بها تعكس تكاملاً حقيقياً بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم أبناء المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة فندق الجامعة ليعمل بطاقة 392 سريرًا وفق مواصفات فندقية من فئة الأربع نجوم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية — أحدهما للطلاب والآخر للطالبات — ليصبحا بمستوى فندقي يضم 240 غرفة وعددًا من الأجنحة بطاقة إجمالية 500 سرير، لترتفع القدرة الاستيعابية إلى 892 سريرًا.

وأضاف أن هذه التوسعات تأتي استجابة لاحتياجات الطلاب للإقامة الراقية، وفي إطار توجه الجامعة نحو توفير بيئة سكنية عالية الجودة تدعم خطتها للتحول إلى مقصد جاذب للطلاب الوافدين.

ورافق المحافظ ورئيس الجامعة خلال الجولة أعضاء مجلس الجامعة ونواب رئيس الجامعة : الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما شارك عمداء الكليات، والدكتور مدحت عثمان مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وممثلو الاستشاري العام للمشروع، ووكلاء كلية السياحة، ورؤساء الأقسام المشرفون على الفندق، وفريق الإدارة الهندسية، وأعضاء الشركة المنفذة.