بمشاركة 700 طالب من ذوي الهمم.. جامعة المنيا تحصد 12 ميدالية بالإسكندرية

حصدت جامعة المنيا عددا متميزا من الميداليات خلال مشاركتها في أكبر ملتقى رياضي جامعي لطلاب ذوي الإعاقة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025 بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "الإعاقة… منحة لا محنة" ، حيث حصدت الجامعة على 12 ميدالية خلال مشاركة وفدها في الملتقي



يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعمة لحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا لإيمان الدولة بأن الإعاقة ليست عائقًا بل طاقة قادرة على الإبداع والإنجاز.

وينفَّذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة 700 طالب وطالبة من الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 25 جامعة مصرية، في نموذج واقعي للدمج والتمكين داخل المجتمع الجامعي، وبما يسهم في توسيع مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الدمج المجتمعي، وتحسين جودة الحياة من خلال الرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة المنيا بوفد مكوَّن من 30 طالبًا وطالبة في منافسات كرة الجرس (طلبة وطالبات)، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، لتحصد الجامعة ميداليتين ذهبيتين، وخمس ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس تميّز طلابها، وقدرتهم على المنافسة، وتحقيق نتائج مشرّفة تضاف إلى سجل الجامعة في دعم وتمكين طلابها من ذوي الإعاقة.

أعرب الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تقديره وفخره بأبطال الجامعة المشاركين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة ورسالتها في دعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وتمكينهم أكاديميًا وبدنيًا ونفسيًا، مؤكداً بأن فوز أبنائنا الطلاب بـ12 ميدالية في هذا الملتقى الوطني الكبير يؤكد أن جامعة المنيا ماضية بقوة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتمكين والدمج، وتوفير كل سبل الرعاية والدعم للطلاب ذوي الإعاقة، ليواصلوا تحقيق النجاحات وتمثيل جامعتهم ووطنهم بأفضل صورة. ونؤمن بأن الرياضة قوة إيجابية قادرة على بناء الشخصية وتعزيز الثقة، وهو ما نعمل عليه دائمًا داخل الجامعة."



دعم ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور حسام عبد الرحيم، مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة المنيا، أن هذا الإنجاز يعكس مواصلة الجامعة تعزيز دورها في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تمكّنهم من تحقيق البطولات وترك بصمات مشرقة في مختلف المحافل، موضحاً أن الجامعة حصدت ميداليتين ذهبيتين فازت بهما كل من: آلاء عصام في مسابقة الوثب الطويل (قِصار القامة)، وأحمد سيد عبد العزيز في دفع الجلة (صم وبكم)، كما أحرزت الجامعة خمس ميداليات فضية حصل عليها: عبد الرحمن عصام في دفع الجلة، وتسنيم محمد سيد في تنس الطاولة (طالبات – سمعي)، ومروة أحمد حسين في رفع الأثقال، ورضا مجدي في رفع الأثقال (مكفوفين)، وبسام الحسيني في رفع الأثقال (قِصار القامة)، فيما جاءت خمس ميداليات برونزية من نصيب: شاهيناز محمود في جري الكراسي ودفع الجلة، ومحمد جمال في رفع الأثقال، ومحمد صابر في الوثب الطويل (سمعي)، وآلاء عصام في الوثب الطويل.

قام بالإشراف العام علي الطلاب الدكتور حسام عبد الرحيم، مدير مركز ذوي الإعاقة، و وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ورافق الوفد الدكتور يسري خلاف نائب مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة مشرفاً عاما، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور الحسين سيد زكريا مدرب ألعاب القوى، والدكتور سويسي رمضان محمد، ورانيا حسانين عزيز مشرفي الطلبة والطالبات.

