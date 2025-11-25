كشف لغز العثور على طفل رضيع بمحيط مسجد الفولي بالمنيا

استطاعت أجهزة الأمن بالمنيا، كشف تفاصيل واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد الفولى بمدينة المنيا، تم ضبط السيدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن العثور على طفل رضيع بمحيط مسجد الفولي بمدينة المنيا .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث بندر المنيا إلى موقع العثور على الطفل، وتم البدء فى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المسجد للتوصل إلى هوية من تركه.

وكشفت التسجيلات قيام سيدة بوضع الطفل والرحيل سريعًا من المكان، حيث تمكنت القوات من ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتا اعترفت بأنها أنجبت الطفل نتيجة «حمل سفاح»، وأنها تركته خشية الفضيحة، وتم ضبط الشخص المتورط فى الواقعة من إحدى قرى مركز المنيا، وتباشر جهات التحقيق استجوابه للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة، فيما جرى الاطمئنان على الحالة الصحية للطفل وإيداعه بإحدى دور الرعاية المختصة.