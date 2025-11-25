مدير أوقاف المنيا يلتقي المتسابقين من الأئمة النجباء

التقى فضيلة الدكتور عمر خليفة محمد مدير مديرية أوقاف المنيا ، بالأئمة المتسابقين في "دوري الأئمة"، وذلك في إطار الجهود العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف، لتعزيز محاور خطتها الدعوية، واستمرار الدور الوطني في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري بشقيه الديني واللاديني، وبناء الشخصية المصرية المتوازنة على أسس دينية وحضارية راسخة.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف أن المسابقة تهدف إلى تعظيم قيمة العلم، وتنمية مهارات البحث والاكتشاف والإبداع العلمي والمعرفي لدى الأئمة، إضافة إلى إبراز النماذج المتميزة في علوم الشريعة واللغة العربية والواقع الدعوي.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تشجيع التنافس العلمي الشريف بين الأئمة، وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم الدعوية، بما يسهم في نشر الوعي المستنير، وبناء مجتمع راقٍ متماسك، يقدر قيمة الوطن ويُعلى شأنه بالعلم.