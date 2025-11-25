قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أوقاف المنيا يلتقي المتسابقين من الأئمة النجباء

مدير الأوقاف يلتقي الأئمة
مدير الأوقاف يلتقي الأئمة
ايمن رياض

التقى فضيلة الدكتور عمر خليفة محمد مدير مديرية أوقاف المنيا ، بالأئمة المتسابقين في "دوري الأئمة"، وذلك في إطار الجهود العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف، لتعزيز محاور خطتها الدعوية، واستمرار الدور الوطني في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري بشقيه الديني واللاديني، وبناء الشخصية المصرية المتوازنة على أسس دينية وحضارية راسخة.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف أن المسابقة تهدف إلى تعظيم قيمة العلم، وتنمية مهارات البحث والاكتشاف والإبداع العلمي والمعرفي لدى الأئمة، إضافة إلى إبراز النماذج المتميزة في علوم الشريعة واللغة العربية والواقع الدعوي.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تشجيع التنافس العلمي الشريف بين الأئمة، وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم الدعوية، بما يسهم في نشر الوعي المستنير، وبناء مجتمع راقٍ متماسك، يقدر قيمة الوطن ويُعلى شأنه بالعلم.

المنيا الأوقاف دوري الأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

صابرين وزوجها

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

محمد شرنوبي

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم السلم والثعبان لعب عيال مع لعبة وبلعبها

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد