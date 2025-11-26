قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك ضمن جهودهما المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للطلاب والمعلمين خاصة في صعيد مصر.

حضر الافتتاح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفريق التنمية المجتمعية ووليد أحمد مدير الاتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير وأحمد يونس مدير إدارة الشراكات بمصر الخير والدكتور على فتحي رئيس قطاع تطوير الأعمال مصر الخير.

من جانبه أوضح اللواء عماد كدوانى أن جهود التطوير تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لأبنائنا الطلاب، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ودورهما الفعال في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مؤكدًا أن تعاون هذه المؤسسات مع الأجهزة التنفيذية نجح في إحداث نقلة نوعية بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وأضاف أن المنيا تعتمد بشكل كبير على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن مشروعات تطوير المدارس تمثل نموذجًا واضحًا للتنمية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.

كما صرحت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن استكمال دعم ملف المنظومة التعليمية في صعيد مصر، يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في دعم المبادرات التنموية وتطوير البنية التعليمية بالقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير أسفر عن الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا، وشملت تلك الأعمال تجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمعدات الأساسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة التي تضمن توفير بيئة تعليمية مستدامة وبناء مبني بالكامل ليشمل مزيد من الفصول والمعامل لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

 وأكدت أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يستمر في نهجه الثابت في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة في صعيد مصر، وتعزيز دوره في مجال التنمية المجتمعية.

وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي المصري ممتد منذ سنوات وقد حقق اهداف قومية في العديد من المجالات خاصة مجال التعليم وأكد أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة الاستراتيجية هو توفير بيئة تعليمية يتحقق من خلالها عوامل الأمان والتكنولوجيا الحديثة للطلاب في المدارس المختلفة في قرى مصر.

وأكد الدكتور رفاعي أن المؤسسة تدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال المسارات الرئيسية للدولة بكامل التدخلات من التطوير الانشائي للمدارس والتنمية المهنية للمعلمين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب الملتحقين مما يعزز دور شراكة المجتمع المدني لمؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدام.

بنك اعلى بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع لمواطني عزبة شاهين حي غرب ويوجه بحلول فورية للشكاوى

طلاب جامعة كفر الشيخ

طلاب جامعة كفر الشيخ يدشنون حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي.. صور

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 درجات دكتوراه

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد