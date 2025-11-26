تفاصيل الحالة الصحية لمدرب الزمالك بعد تعرضه و4 آخرين لحادث في المنيا

كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية لمدرب كرة السلة بنادي الزمالك “ياسر عبد الرحيم”، بأنها مستقرة؛ وذلك بعد إصابته في حادث تصادم يين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي “تُمناية” على الطريق الصحراوي الغربي المارّ بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا.

وأكد المصدر أن مدرب سلة الزمالك تعرض لجرح قطعي في الرأس 5 سم، بالإضافة إلى سحجات وكدمات في الجسم، مشيرا إلى أن حالته مستقرة، إلى جانب 5 أشخاص آخرين مصابون بكدمات وسحجات ومن المرجح خروجهم من المستشفى خلال ساعات لاستقرار حالتهم الصحية.

وضمت قائمة المصابين:

- “ياسر عبد الرحيم” مدرب لكرة السلة بنادي الزمالك- 58 سنة، يقيم بأسيوط.

- “كريم. ر. م” 26 سنة، مقيم في مركز أبو قرقاص.

- “منال. ع. ع” 63 سنة، طبيبة بالمعاش تقيم بأسيوط.

- أنثى مجهولة الاسم والعنوان - 55 سنة تقريبا.

- “رحمة. م. ج” 22 سنة، طالبة تقيم بأسيوط.

- “مريم. ر. ا” 65 سنة.

ونقلوا جميعا- وقت وقوع الحادث- إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.