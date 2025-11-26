قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة الحيوانية يستقبل خبراء "فريدريش لوفلر" الألماني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

خبراء "فريدريش لوفلر" الألماني
خبراء "فريدريش لوفلر" الألماني
شيماء مجدي

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من خبراء معهد فريدريش لوفلر الألماني ، وذلك في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين.



ورحّبت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، بالوفد الألماني الذي جاء عقب سلسلة مهمات علمية لباحثي المعهد في معامل معهد لوفلر، بهدف دعم بناء القدرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة لشباب الباحثين المصريين.


وشهدت الزيارة جولة موسّعة داخل عدد من أهم معامل المعهد، والتي شملت: المعامل المرجعية الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمرض البروسيلا وإنفلونزا الطيور، حيث اطّلع الوفد على أحدث نظم الجودة وأساليب التشخيص المعتمدة عالميًا، ذلك فضلا عن معامل الفيروسات شديدة الخطورة، ومركز حيوانات التجارب بمستوى أمان حيوي ثالث وفق المعايير الدولية، معامل صحة وسلامة الغذاء ودورها في الرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلا عن مركز التدريب والتعلم والاستشارات الذي يُعد منصة لبناء قدرات الكوادر المصرية والدولية في مجالات التشخيص والبحث البيطري.

وأكدت مدير المعهد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المعهد كمرجع إقليمي ودولي في تشخيص الأمراض الحيوانية، مشيرة إلى حرص المعهد على مواكبة أحدث التقنيات العلمية بما ينعكس على حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.


ومن جانبهم أشاد الوفد الألماني بمستوى التطور الكبير الذي يشهده المعهد من حيث البنية التحتية والخبرات البحثية، مؤكدين رغبتهم في توسيع أطر التعاون، خاصة في مجالات الرصد الجيني للأمراض والإنذار المبكر.


وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على إعداد برنامج عمل مشترك يتضمن ورش عمل متخصصة وتبادل للباحثين، بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعزز منظومة صحة الحيوان وسلامة الغذاء في البلدين.

تبادل الخبرات في مجال صحة الحيوان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال صحة الحيوان.
 

الصحة الحيوانية وزارة الزراعة معهد فريدريش لوفلر عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

السيسي

السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

صورة أرشيفية

مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد