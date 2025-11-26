الصحة الحيوانية يستقبل خبراء "فريدريش لوفلر" الألماني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من خبراء معهد فريدريش لوفلر الألماني ، وذلك في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين.





ورحّبت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، بالوفد الألماني الذي جاء عقب سلسلة مهمات علمية لباحثي المعهد في معامل معهد لوفلر، بهدف دعم بناء القدرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة لشباب الباحثين المصريين.



وشهدت الزيارة جولة موسّعة داخل عدد من أهم معامل المعهد، والتي شملت: المعامل المرجعية الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمرض البروسيلا وإنفلونزا الطيور، حيث اطّلع الوفد على أحدث نظم الجودة وأساليب التشخيص المعتمدة عالميًا، ذلك فضلا عن معامل الفيروسات شديدة الخطورة، ومركز حيوانات التجارب بمستوى أمان حيوي ثالث وفق المعايير الدولية، معامل صحة وسلامة الغذاء ودورها في الرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلا عن مركز التدريب والتعلم والاستشارات الذي يُعد منصة لبناء قدرات الكوادر المصرية والدولية في مجالات التشخيص والبحث البيطري.

وأكدت مدير المعهد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المعهد كمرجع إقليمي ودولي في تشخيص الأمراض الحيوانية، مشيرة إلى حرص المعهد على مواكبة أحدث التقنيات العلمية بما ينعكس على حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.



ومن جانبهم أشاد الوفد الألماني بمستوى التطور الكبير الذي يشهده المعهد من حيث البنية التحتية والخبرات البحثية، مؤكدين رغبتهم في توسيع أطر التعاون، خاصة في مجالات الرصد الجيني للأمراض والإنذار المبكر.



وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على إعداد برنامج عمل مشترك يتضمن ورش عمل متخصصة وتبادل للباحثين، بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعزز منظومة صحة الحيوان وسلامة الغذاء في البلدين.

تبادل الخبرات في مجال صحة الحيوان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال صحة الحيوان.

