مركز البحوث الزراعية يستعرض استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الإصطناعي في تطوير الأداء البحثي

استعرض مركز البحوث الزراعة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المنتدى الثقافي الثالث، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الإصطناعي في تطوير الأداء البحثي، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الابتكار والتحديث التكنولوجي. وترأس فعاليات المنتدى الثقافي الثالث، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي أكد على أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن رؤية المركز للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة التطوير البحثي والعلمي. وأضاف عبد العظيم أن المركز يعمل على توفير بيئة محفزة للباحثين، تُمكّنهم من امتلاك مهارات المستقبل والاستفادة من التقنيات الحديثة. واستعرض الدكتور علي البحراوي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، خلال المحاضرة الرئيسية بالمنتدى، مجموعة من أبرز برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة عالميًا في تطوير الأداء البحثي، حيث تناولً أكثر من خمسة عشر برنامجًا في تحليل البيانات، وصياغة التقارير، وإنتاج المحتوى العلمي، وغيرها من التطبيقات الحديثة الداعمة للتطوير العلمي، كما قدم نماذج تطبيقية حية توضح كيفية الاستفادة العملية من هذه الأدوات في مجالات العمل البحثي والإداري. ومن جانبهم، أشاد القيادات البحثية، وحضور المنتدي والمشاركين فيه من الجهات البحثية المختلفة، بما تضمنته المحاضرة من محتوى علمي ثري، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تمثل دفعة قوية لتعزيز قدرات الباحثين، وتمهد لمرحلة جديدة من التطوير في الحقل البحثي والتطبيقي.