البحوث الزراعية: الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا محوريا في التطوير البحثي والعلمي

أكد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا محوريا في منظومة التطوير البحثي والعلمي .. مشيرا إلى أن المركز يعمل على توفير بيئة محفزة للباحثين، تُمكّنهم من امتلاك مهارات المستقبل والاستفادة من التقنيات الحديثة.



جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الثقافي الثالث، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الابتكار والتحديث التكنولوجي.



وقال الدكتور عبدالعظيم - الذي ترأس فعاليات المنتدى - أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن رؤية مركز البحوث الزراعية في التحول الرقمي الشامل.



من جهته .. استعرض الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور علي البحراوي - خلال المحاضرة الرئيسية بالمنتدى - مجموعة من أبرز برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة عالميا في تطوير الأداء البحثي، حيث تناول أكثر من 15 برنامجا في تحليل البيانات، وصياغة التقارير، وإنتاج المحتوى العلمي، وغيرها من التطبيقات الحديثة الداعمة للتطوير العلمي، كما قدم نماذج تطبيقية حية توضح كيفية الاستفادة العملية من هذه الأدوات في مجالات العمل البحثي والإداري.



بدورهم، أشادت القيادات البحثية، وحضور المنتدي والمشاركين فيه من الجهات البحثية المختلفة، بما تضمنته المحاضرة من محتوى علمي ثري، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تمثل دفعة قوية لتعزيز قدرات الباحثين، وتمهد لمرحلة جديدة من التطوير في الحقل البحثي والتطبيقي.