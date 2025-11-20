قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية: الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا محوريا في التطوير البحثي والعلمي

رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم
رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم
أ ش أ

أكد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا محوريا في منظومة التطوير البحثي والعلمي .. مشيرا إلى أن المركز يعمل على توفير بيئة محفزة للباحثين، تُمكّنهم من امتلاك مهارات المستقبل والاستفادة من التقنيات الحديثة.


جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الثقافي الثالث، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الابتكار والتحديث التكنولوجي.


وقال الدكتور عبدالعظيم - الذي ترأس فعاليات المنتدى - أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن رؤية مركز البحوث الزراعية في التحول الرقمي الشامل.


من جهته .. استعرض الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور علي البحراوي - خلال المحاضرة الرئيسية بالمنتدى - مجموعة من أبرز برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة عالميا في تطوير الأداء البحثي، حيث تناول أكثر من 15 برنامجا في تحليل البيانات، وصياغة التقارير، وإنتاج المحتوى العلمي، وغيرها من التطبيقات الحديثة الداعمة للتطوير العلمي، كما قدم نماذج تطبيقية حية توضح كيفية الاستفادة العملية من هذه الأدوات في مجالات العمل البحثي والإداري.


بدورهم، أشادت القيادات البحثية، وحضور المنتدي والمشاركين فيه من الجهات البحثية المختلفة، بما تضمنته المحاضرة من محتوى علمي ثري، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تمثل دفعة قوية لتعزيز قدرات الباحثين، وتمهد لمرحلة جديدة من التطوير في الحقل البحثي والتطبيقي.

رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم الذكاء الاصطناعي منظومة التطوير البحثي والعلمي توفير بيئة محفزة للباحثين المنتدى الثقافي الثالث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعم الابتكار والتحديث التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد