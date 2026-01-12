رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطاريات تخزين محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة بطاريات تخزين الطاقة بمحطة اوبيليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

كما تفقد رئيس الوزراء محطة كهرباء الجهد العالي بمحطة اوبيليسك للطاقة الشمسية.

ورافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ووزير البترول المهندس كريم بدوي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال المهندس محمد الشيمي ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وعدد من القيادات والمسئولين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محطة أوبيليسك بجهد 500 ميجاوات طاقة شمسية بنجع حمادي من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة واةمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.

وقال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل العمل في دور جهود الدولة في لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة لافتا أننا نشهد اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات يأتي في تطور جني ثمار التنمية في هذا المجال .

وأضاف أن التنفيذ تم خلال ١٣ شهر فقط مما يجعله من أسرع المشروعات التي يتم إنجازها في المنطقة مؤكدا أن المشروع يعد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا يعكس الثقة للمجتمع الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيرا الي ان أن مصر سوف تحقق نسبة ٤٢% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قبل عام ٢٠٣٠ .