محافظ المنيا يهنئ الدفعة الرابعة من برنامج “المرأة تقود” خلال حفل ختام الدورة التدريبية

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدفعة الرابعة من برنامج “المرأة تقود”، وذلك خلال مشاركته اليوم في فعاليات حفل ختام الدورة التدريبية التي نُفذت بديوان عام محافظة المنيا بهدف تأهيل القيادات النسائية وتمكينهن في مختلف مواقع العمل التنفيذي والمجتمعي.

وأكد المحافظ أن البرنامج يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمته المتدربات خلال فترة البرنامج، وما أظهرنه من جدية ووعي ورغبة حقيقية في الإسهام الفاعل في جهود التنمية بالمحافظة.

المبادرات التنموية

وأوضح اللواء كدوانى أن محافظة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات المرأة وتأهيلها لقيادة المبادرات التنموية والمشاركة في صنع القرار، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نهضة المجتمع، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ البرنامج والشركاء الداعمين لنجاحه.

وفي ختام الفعاليات، حرص المحافظ على مشاركة متدربات الدفعة الرابعة فرحة التخرج، والتقاط صور تذكارية معهن ، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه البرامج النوعية التي تستهدف بناء كوادر نسائية قادرة على قيادة المستقبل.