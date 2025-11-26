الأول بعد مرضه.. تفاصيل حفل تامر حسني في قصر عابدين

يحيي تامر حسني حفلا غنائياً يوم 20 ديسمبر المقبل، بقصر عابدين في أول ظهور بعد وعكته الصحية.

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، برومو أول عمل فني يقدمه عقب خضوعه لعملية جراحية في الكلى.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو الإعلان الذي يقدمه بمشاركة الفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

كان تامر حسني، قد كشف عن عودته إلى مصر، قادما من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم .. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".

مرض تامر حسني

كان تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.