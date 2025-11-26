نجوم وإدارة الفيوم الدولي لأفلام البيئة يشاركون في افتتاح مهرجان تونس للخزف

شاركت إدارة ونجوم مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في افتتاح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد الافتتاح عروضًا فنية قدمتها عدد من الفرق الموسيقية والاستعراضية، وسط تفاعل كبير من ضيوف مهرجان الفيوم، ومن بينهم الفنانة داليا مصطفى، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن سعادته بتنظيم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية بالتزامن مع فعاليات مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثانية، مؤكدًا أن مهرجان الفيوم يمنح زخمًا كبيرًا لصالح مهرجان تونس، ويعزز من الحراك السياحي والثقافي في المنطقة، مؤكدا أن الفترة القادمة تشهدا عددا من المهرجانات المختلفة بالمحافظة.

وتُقام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة تتنافس في ثلاث مسابقات مختلفة.