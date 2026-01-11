منتخب مصر يواجه إسبانيا والسعودية والبرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2026

يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على إعداد برنامج تحضيري مكثف لمنتخب مصر، يتضمن خوض أربع إلى خمس مباريات ودية قوية، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، بهدف تجهيز المنتخب على أعلى مستوى فني وبدني قبل الحدث العالمي المرتقب.

معسكر في قطر خلال مارس

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر معسكرًا خارجيًا في دولة قطر خلال شهر مارس المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، قبل الدخول في معسكر آخر خلال شهر يونيو، والذي يُرجح أن يُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انطلاق منافسات كأس العالم مباشرة.

مواجهة السعودية

وكشفت المصادر أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق مع منتخب السعودية لخوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة مواجهة منتخبات قوية ومتنوعة المدارس الكروية، بما يخدم أهداف الجهاز الفني في تجربة أكبر عدد من العناصر وتثبيت طريقة اللعب.

مواجهة إسبانيا والبرازيل

وتم الاتفاق مبدئيًا على إقامة مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا، في مواجهة مرتقبة تمثل اختبارًا فنيًا من العيار الثقيل أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا، فيما يجري حاليًا وضع الرتوش الأخيرة على تنظيم مباراة ودية تجمع منتخب مصر مع منتخب البرازيل، في حال اكتمال الاتفاق بين الطرفين.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي اتحاد الكرة لتوفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، من خلال الاحتكاك بمنتخبات كبرى على المستويين القاري والعالمي، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز خبراتهم قبل خوض منافسات كأس العالم.