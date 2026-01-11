35 فرصة فقط.. وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل وظائف وزارة التنمية المحلية 2026، بعد إعلان الوزارة إتاحة التقدم لشغل 35 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية “الممتاز، العالي، مدير عام”.

موعد التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

بدأت وزارة التنمية المحلية في استقبال طلبات التقديم لوظائفها القيادية اعتبارا من 1 يناير 2026، و يستمر التقديم لمدة شهر كامل، وفقا لما ورد بالإعلان الرسمي.

موقع التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

يتم التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026 إلكترونيا فقط، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي(http://www.mld.gov.eg) ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم بغير هذه الوسيلة.

وظائف وزارة التنمية المحلية

الشروط العامة للتقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

حددت الوزارة عددا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، أبرزها:

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لبطاقة الوصف الوظيفي.

- القدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

- اجتياز دورات تدريبية متقدمة في مجالات الإدارة والقيادة.

- تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

- الالتزام بأحكام المادتين 14 و17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

شروط التقديم للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة

يشترط للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، ما يلي:

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الوظيفية الأدنى.

- تقديم تقارير كفاية أداء بتقدير “كفء” على الأقل، عن آخر سنتين.

كما يلزم إرفاق بيان الحالة الوظيفية، والشهادة القانونية، وما يثبت الإنجازات الوظيفية، إلى جانب مقترح تطوير الوظيفة.

وظائف

شروط التقديم للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، يشترط فيهم ما يلي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما عند بدء الإعلان.

- قضاء مدة خدمة لا تقل عن 19 عاما للمستوى الممتاز، و18 عاما للمستوى العالي، و17 عاما لوظيفة مدير عام.

كما يجب تقديم شهادات الخبرة، والسيرة الذاتية، وشهادات المؤتمرات والدورات التدريبية والبعثات، بالإضافة إلى مقترح متكامل لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.