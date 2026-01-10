وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة

يستمر عدد كبير من الراغبين في العمل بالبحث عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة العمل بتوافر وظائف خالية بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، لتوفير 77 فرصة عمل في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة داخل شركة سكاي للموانئ، وذلك للحاصلين على مؤهلات دراسية متوسطة.

وأوضحت وزارة العمل تفاصيل الوظائف المتاحة، وشروط القبول، والمرتبات المقررة لكل وظيفة، إلى جانب آلية التقديم للراغبين في الالتحاق بهذه الفرص.

الوظائف

الوظائف المطلوبة والمرتبات

تشمل الوظائف المعلن عنها 35 سائق رخصة درجة أولى قلاب، بمرتب شهري 20000 جنيه.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 10 فنيي كهرباء معدات، بمرتب شهري 12000 جنيه.

وتضم القائمة 5 فنيي صيانة كهرباء، بمرتب شهري 12000 جنيه.

كما تتوافر وظيفة مشرف صيانة، بمرتب شهري 20000 جنيه.

وتطلب الشركة لحامين، بمرتب شهري 13000 جنيه.

وتشمل الوظائف أيضا 7 فنيي هيدروليك، بمرتب شهري 12000 جنيه.

كما أعلنت عن 5 وظائف فني ميكانيكا معدات، بمرتب شهري 13000 جنيه.

بالإضافة إلى 5 وظائف مساعد ميكانيكا، بمرتب شهري 7000 جنيه.

الشروط المطلوبة للتقديم

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط.

ولا يشترط توافر خبرة سابقة للقبول بالوظائف المعلن عنها.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول على استمارة التقديم الخاصة بالوظائف، وملء البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم، رقم الهاتف، الرقم القومي، محل الإقامة، السن، المؤهل الدراسي، الموقف من التجنيد، الوظائف المتاحة، والسيرة الذاتية، ثم الضغط على إرسال لإتمام عملية التقديم.

وظائف أخرى برواتب مجزية

وفي سياق متصل، يواصل عدد من المواطنين البحث عن فرص العمل المتاحة عبر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتيح مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تناسب مختلف التخصصات والمؤهلات، برواتب تصل إلى 16000 جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.

وظائف ممثل خدمة عملاء

أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها لتعيين ممثل خدمة عملاء للعمل بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتشترط الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد جدا، إلى جانب مهارات استخدام الحاسب الآلي، مع تحديد الفئة العمرية من 19 إلى 50 عاما، على أن تكون الوظيفة متاحة لجميع المؤهلات الدراسية.

ويتراوح الراتب الأساسي بين 15000 و16000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح من 2000 إلى 2800 جنيه.

كما توفر الشركة مزايا إضافية تشمل احتساب الوقت الإضافي، وتوفير وسائل مواصلات، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية.