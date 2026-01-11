ميلان يتعادل مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تعادل ميلان، مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدف تقدم فيورنتينا أمام ميلان، كوموزو من رأسية تسكن شباك مايك ماينان بالدقيقة 66 من عمر أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 90، نجح كريستوفر نكونكو في تسجيل هدف التعادل لفريق ميلان.

بهذه النتيجة، رفع فريق ميلان رصيده للنقطة 40 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما وصل وصل فيورنتينا إلى النقطة 14 في المركز الـ 18.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:- اينان - دي وينتر - جابيا - بافلوفيتش - ساليمايكيرس - لوفتوس تشيك - جاشاري - ريتشي - إستوبينان - بوليسيتش - فولكروج.

بينما يخوض فيورنتينا المباراة بتشكيل مكون من:- دي خيا - دودو - بونجراسيتش - كوموزو - جوسينس - ماندراجورا - فاجيولي - ندور - باريسي - مويس كين – جودموندسون.