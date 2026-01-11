قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس A150 كروس أوفر سعرها 450 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

مرسيدس A150 موديل 2006
مرسيدس A150 موديل 2006
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس A150 موديل 2006

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس A150 موديل 2006، وتنتمي A150 لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات مرسيدس A150 موديل 2006 الخارجية

مرسيدس A150 موديل 2006

تمتلك سيارة مرسيدس A150 موديل 2006 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفي..

محرك مرسيدس A150 موديل 2006

مرسيدس A150 موديل 2006

تحصل سيارة مرسيدس A150 موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس A150 موديل 2006 الداخلية

مرسيدس A150 موديل 2006

تحتوي مقصورة سيارة مرسيدس A150 موديل 2006 الداخلية علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس A150 موديل 2006

تباع سيارة مرسيدس A150 موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس A150 موديل 2006

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

