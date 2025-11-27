حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر .. خطوات مفصلة وكيفية الإلغاء

حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر .. أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول في محطات القطارات.

وتُمكّن الخدمة المسافرين من اختيار الرحلة والمقاعد والدفع الإلكتروني دون الحاجة للانتظار في طوابير التذاكر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات النقل الجماعي بمصر.

خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين

للحجز عبر الإنترنت يجب أولاً الدخول إلى موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكود التعريف الخاص بالمسافر. بعد ذلك، يقوم المسافر بإنشاء رقم سري وإدخال اسمه ثلاثي، ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الهاتف.

ثم يتم تحديد موعد السفر والاتجاه المطلوب، لتظهر أمام المسافر القطارات المتاحة، مع تفاصيل المقاعد والأسعار.

بعد اختيار القطار والمقعد المناسب، تظهر قيمة التذكرة، ويجب الضغط على مربع الشروط والأحكام للموافقة، ثم النقر على أيقونة «استمرار» للانتقال إلى صفحة الدفع.

بعد الدفع باستخدام بطاقة الفيزا، يتم تأكيد الحجز، وتظهر صفحة بها بيانات التذكرة وكود التأكيد.

كيفية إلغاء حجز التذاكر أونلاين

تتيح الهيئة إمكانية إلغاء التذاكر عبر الموقع الرسمي، مع تحديد نسبة الخصم حسب موعد الإلغاء، فإذا تم الإلغاء قبل 48 ساعة من موعد السفر، يُخصم 25% من قيمة التذكرة، أما إذا تم الإلغاء قبل 24 ساعة من موعد السفر، فيُخصم 50% من قيمة التذكرة.

هذه السياسة تهدف لضمان حق المسافرين والهيئة في تنظيم الحجز والمقاعد المتاحة.

حجز التذاكر من خلال ماكينات TVM

يمكن أيضًا حجز التذاكر باستخدام ماكينات TVM المنتشرة في محطات القطارات، عبر خطوات واضحة وسهلة:

اختيار اسم المحطة التي يتواجد بها المسافر.

إدخال اسم المحطة المتجه إليها.

تظهر قيمة التذكرة على شاشة الماكينة.

إدخال المبلغ النقدي في المكان المخصص.

استخراج التذكرة من المخرج الرئيسي للماكينة بعد تأكيد الدفع.

مزايا الحجز أونلاين

تمكن خدمة الحجز الإلكتروني المسافرين من توفير الوقت وتجنب الزحام، مع اختيار المقاعد المناسبة، وضمان الحجز المسبق قبل موعد الرحلة.

كما تساعد المنصة في معرفة جميع الرحلات المتاحة والتكلفة الدقيقة، وتسهيل الدفع الإلكتروني بشكل آمن، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة الحجز أو تعديل البيانات بسهولة.

نصائح للمسافرين

ينصح المسافرون بالتأكد من إدخال البيانات الشخصية بدقة، ومراجعة تاريخ ووقت الرحلة قبل الدفع، والاحتفاظ برقم الحجز لتسهيل عملية الاستعلام أو التعديل لاحقًا.

كما يفضل استخدام القنوات الرسمية للهيئة لضمان صحة التذاكر وتجنب أي مشكلات محتملة أثناء السفر.

أصبحت خدمة حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر وسيلة حديثة وفعّالة لتسهيل السفر، سواء للحجز الإلكتروني أو عبر ماكينات TVM في المحطات.

وتضمن هذه الخدمة راحة المسافرين، وتوفر الوقت، وتُمكّنهم من إدارة رحلاتهم بسهولة مع متابعة الأسعار والمقاعد وتواريخ السفر والدفع الإلكتروني، مع إمكانية الإلغاء أو التعديل ضمن السياسات المعلنة.