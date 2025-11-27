توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء للموافقة على رحيل عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عروض مناسبة لهم.

وأكد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن توروب وافق على رحيل كل من أشرف داري، وأحمد رضا، ومصطفى العش، في يناير المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يمانع خروجهم بشرط توفر عروض رسمية تحقق استفادة مالية وفنية للنادي، خاصة أن اللاعبين لا يشاركون بصفة أساسية في الفترة الحالية.

وأوضح الغندور، أن المدرب الدنماركي وضع شرطًا خاصًا بشأن المحترف الصربي جراديشار، حيث أبدى موافقته على رحيله في “حالة واحدة فقط”، وهي أن يتم تعويضه بالتعاقد مع صفقتين في مركز المهاجم الصريح خلال يناير، لضمان عدم حدوث أي نقص عددي أو فني في مركزه.