الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المغرب، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء بعد غد الجمعة.



اشتمل المران على فقرة بدنية لمدة عشرين دقيقة، تخللها الجري حول الملعب، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.



كان في استقبال البعثة مستحسن عبد العزيز، نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، ووفد السفارة المصرية، برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير المصري.