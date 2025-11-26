الأهلي يؤدي مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الأول بعد قليل استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية؛ والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.



كان في استقبال البعثة مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي ووفد السفارة المصرية برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري ٤ـ١ في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت الماضي.