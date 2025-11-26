تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎



يعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.



ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بقطاع الكرة، وماهر عبد العزيز المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق.



وكانت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى المغرب ظهر اليوم بعد رحلة طيران استمرت لما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

