تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب، لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة.

شهد المران أداء اللاعبين، محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال وأحمد عابدين ونيتس جراديشار وأحمد عبدالقادر ومصطفى العش ومحمد عبدالله، مجموعة من التدريبات التأهيلة، تحت إشراف الجهاز الطبي؛ بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي من الإصابة والتجهيز البدني والفني بالشكل الأمثل؛ تمهيدًا للدفع بهم في المرحلة المقبلة وفقًا للرؤية الفنية.

كما أدى حمزة علاء، حارس المرمى، المقرر قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فقرات من التدريبات التأهيلية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى المغرب ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.