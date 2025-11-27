الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس بدير الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبى سيفين بطموه.

صلاة القداس الإلهي

وشاركه الصلاة نيافه الحبر الجليل الأنبا صموئيل، أسقف طموه ،وتوابعها، وبحضور كهنة الدير (المطرانية) وشعب الايبارشية.

وذلك بمناسبة نهضة الشهيد العظيم أبي سيفين، شفيع إيبارشية طموه.

في سياق آخر، احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمساكن الأميرية ببدء أول نهضات شفيعها، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لمناطق القبة ومنشية الصدر والوايلي والعباسية، خلال عشيّة عيد الشهيد مارمينا، حيث طيّب نيافته رفات القديس الموجودة بالكنيسة.